Верховная Рада может увеличить срок административного задержания обидчиков в связи с ратификацией Стамбульской конвенции

В частности, предлагается увеличить до 24 часов срок административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или неисполнения срочного запретительного предписания.

Парламент готовится принять в первом чтении изменения в Кодекс об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульской конвенции). Соответствующая рекомендация предоставлена Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности по законопроекту №8329. Авторами проекта выступают народные депутаты Марина Бардина, Галина Михайлюк и другие.

Законопроект предлагает внести изменения в КУоАП и в Закон «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин», а именно:

обязать суды при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с домашним насилием, насилием по признаку пола, неисполнением срочного запретительного предписания в обязательном порядке решать вопрос о направлении лиц на прохождение программы для обидчиков с обязательным обоснованием такого решение в постановлении об административном правонарушении (изменения в статьи 39-1, 283 КУоАП);

ввести административную ответственность должностных лиц в случае несообщения о совершении домашнего насилия в отношении ребенка (статья 173-5 КоАП) и ответственность за сексуальное домогательство (статья 173-7 КоАП);

состав правонарушения, связанного с насилием по признаку пола, выделить в новую самостоятельную норму (статья 173-6 КУоАП);

наделить полицейских правом рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 статьи 173-2 КУоАП, что позволит разгрузить суды;

изменениями в статью 263 КУоАП предусмотреть увеличение до 24 часов срока административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или неисполнения срочного запретительного предписания, в необходимых случаях, для установления лица или выяснения обстоятельств правонарушения;

исключить необходимость уведомления прокурора об административном задержании лиц, нарушивших правила обращения наркотических средств и психотропных веществ и задержанных до трех суток (изменения в статью 263 КУоАП);

увеличить срок рассмотрения дел по статье 173-2 КУоАП до 15 дней и установить его в соответствии с частью первой статьи 277 КУоАП, что будет способствовать обеспечению неотвратимости привлечения обидчика к ответственности;

в Законе Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» уточнить понятие «сексуальное притязание» и «насилие по признаку пола».

В ходе обсуждения законопроекта народные депутаты – члены Комитета отметили необходимость исключения из текста законопроекта положений статьи 173-6 «Насилие по признаку пола», поскольку Стамбульская конвенция вообще не использует термин «насилие по признаку пола», а также о необходимости существенной основательной доработки отдельных положений законопроекта, в частности, статьи 173-7 «Сексуальные притязания» с целью устранения конкуренции норм с действующим Уголовным кодексом Украины.

Так, статьей 173-7 КУоАП вводится административная ответственность за сексуальное притязание, т.е. враждебной, унизительной или оскорбительной среды и не связаны с проникновением в тело другого лица».

Хотя предложенное изменение и соответствует статье 40 Стамбульской конвенции, но на сегодняшний день в действующем законодательстве Украины уже предусмотрена уголовная ответственность за целый ряд действий, которые могут составлять конкуренцию с новой статьей 173-7 КУоАП.

В частности, в статье 153 «Сексуальное насилие» УК предусмотрена ответственность за совершение каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего.

Кроме того, в статье 154 «Принуждение к вступлению в половую связь» УК уголовно наказуемым деянием признается принуждение лица без его добровольного согласия к совершению акта сексуального характера с другим лицом.

Статьей 156 «Развращение несовершеннолетних» УК Украины установлена ответственность за совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Таким образом, создаются условия, при которых лицо будет фактически избегать уголовной ответственности за совершенные им преступления, ограничиваясь выплатой небольшого штрафа (от 20 до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан) или общественными работами (до 40 часов) в соответствии с предложенными санкциями новой статьи 173-7 КУоАП.

Также Комитет обратил внимание, что совершение без согласия лица вербальных, невербальных или физических действий (в том числе с сексуальным подтекстом), не причинившие телесных повреждений, целью или следствием которых является унижение достоинства лица, в частности, путем создания запугиваемой, враждебной, унизительной или оскорбительной среды, и не связанные с проникновением в тело другого лица и не несущих значительной общественной опасности, могут быть квалифицированы, например, по статье 173 «Мелкое хулиганство» или по статье 173-5 «Мобинг (травля) работника» действующего КУоАП.

Кроме того, народные депутаты Украины – члены Комитета обратили внимание на то, что Стамбульская конвенция не содержит положений такого понятия как «насилие по признаку пола», которое предложено в новой статье 173-6 данного законопроекта.

Автор: Наталья Мамченко

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