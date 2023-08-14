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  1. В Украине

Объявлен конкурс по выбору руководителя проекта по внедрению Системы е-нотариата

18:55, 14 августа 2023
Мотивационное письмо и резюме необходимо отправить до 24 августа 2023 включительно.
Объявлен конкурс по выбору руководителя проекта по внедрению Системы е-нотариата

Объявлен конкурс по выбору руководителя проекта по внедрению Единой государственной электронной системы е-нотариата.

Отбор объявлен программой EGAP, финансируемой Швейцарским агентством развития и сотрудничества, реализуемой Фондом Восточная Европа и Фондом Innovabridge в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Об этом сообщает EGAP

В рамках этого проекта Программа EGAP направлена на поддержание Министерства юстиции Украины во внедрении Системы е-нотариата для перевода нотариальной деятельности в электронную среду, автоматизации деятельности нотариусов, обеспечения оперативности совершения нотариальных действий, оптимизации административной нагрузки на клиентов и нотариусов, а также обеспечения быстрого к уже совершенным нотариальным действиям.

Главной задачей руководителя проекта будет (но не ограничиваясь этим):

  • Предоставление консультаций и обеспечение общего управления проектом по внедрению и модернизации Системы е-нотариата, в т.ч. оцифровка нотариальных услуг.
  • Поддержка внедрения новых модулей в Систему е-нотариата, а также разработка концептуального видения внедрения Системы е-нотариата, включая цели, ключевые результаты, необходимый объем работ и задач, бюджет, сроки и т.д.
  • Поддерживать эффективные рабочие отношения с заинтересованными сторонами проекта (Министерство юстиции Украины, Нотариальная палата Украины, Министерство цифровой трансформации Украины, государственные предприятия, другие проекты международной технической помощи, ИТ-разработчики и т.п.).
  • Поддержка и надзор за надлежащей разработкой технической документации Системы е-нотариата, необходимой для ее внедрения и поддержки.
  • Координация законодательной деятельности в сфере, связанной с функционированием Системы е-нотариата.
  • Координация усовершенствования Системы е-нотариата с точки зрения требований пользователей и действующего законодательства.
  • Подготовка аналитических материалов по внедрению Системы е-нотариата.
  • Мониторинг состояния внедрения системы е-нотариата; представление предложений заместителям Министра юстиции по решению текущих вопросов.
  • Организовывать встречи по внедрению Системы е-нотариата.
  • Подготовка аналитических материалов для заместителей Министра юстиции о ходе разработки Системы е-нотариата.

Требования к кандидатам:

  • 5+ лет профессионального опыта в юриспруденции, нотариате, управлении проектами, консалтинге или смежных областях.
  • Степень магистра в области права, международного права, государственного управления, экономики или смежных отраслей. Образование в области ИТ будет преимуществом.
  • Подтвержденный опыт работы в сфере нотариата, государственной регистрации, в т.ч. практический опыт в смежных отраслях будет преимуществом.
  • Стратегическое мышление, способность понимать потребности клиента, сильные логические навыки, умение находить узкие места и разрабатывать решения.
  • Подтверждено знание законодательной базы Украины, связанной с нотариальной деятельностью.
  • Умение структурировать работу и обеспечивать своевременное выполнение поставленных целей.
  • Знание цикла формирования государственной политики и национальной повестки реформ, государственного управления.
  • Отличные коммуникативные, дипломатические и презентационные навыки.

Для участия в конкурсе просим отправить мотивационное письмо с указанием ожидаемой суммы гонорара и резюме по адресу [email protected] с пометкой «Руководитель проекта е-нотариат» до 24 августа 2023 года включительно.

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