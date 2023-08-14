Оголошено конкурс на вибір керівника проекту з впровадження Системи е-нотаріату

Мотиваційний лист та резюме необхідно надіслати до 24 серпня 2023 року включно.

Оголошено конкурс на вибір керівника проекту з впровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату.

Відбір оголошено програмою EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва, та реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Про це повідомляє EGAP.

У межах цього проекту Програма EGAP має на меті підтримати Міністерство юстиції України у впровадженні Системи е-нотаріату для переведення нотаріальної діяльності в електронне середовище, автоматизації діяльності нотаріусів, забезпечення оперативності вчинення нотаріальних дій, оптимізації адміністративного навантаження на клієнтів та нотаріусів, а також забезпечення швидкого доступу до вже вчинених нотаріальних дій.

Головним завданням керівника проекту буде (але не обмежуючись цим):

Надання консультацій та забезпечення загального управління проектом щодо впровадження та модернізації Системи е-нотаріату, в т.ч. оцифрування нотаріальних послуг.

Підтримка впровадження нових модулів в Систему е-нотаріату, а також розробка концептуального бачення впровадження Системи е-нотаріату, включаючи цілі, ключові результати, необхідний обсяг робіт і завдань, бюджет, терміни і т.д.

Підтримувати ефективні робочі відносини із зацікавленими сторонами проекту (Міністерство юстиції України, Нотаріальна палата України, Міністерство цифрової трансформації України, державні підприємства, інші проекти міжнародної технічної допомоги, ІТ-розробники тощо).

Підтримка та нагляд за належною розробкою технічної документації Системи е-нотаріату, необхідної для її впровадження та підтримки.

Координація законодавчої діяльності у сфері, пов'язаній з функціонуванням Системи е-нотаріату.

Координація вдосконалення Системи е-нотаріату з точки зору вимог користувачів та чинного законодавства.

Підготовка аналітичних матеріалів щодо впровадження Системи е-нотаріату.

Моніторинг стану впровадження Системи е-нотаріату; подання пропозицій заступникам Міністра юстиції щодо вирішення поточних питань.

Організовувати зустрічі з питань впровадження Системи е-нотаріату.

Підготовка аналітичних матеріалів для заступників Міністра юстиції про хід розробки Системи е-нотаріату.

Вимоги до кандидатів:

5+ років професійного досвіду в юриспруденції, нотаріаті, управлінні проектами, консалтингу або суміжних сферах.

Ступінь магістра в галузі права, міжнародного права, державного управління, економіки або суміжних галузях. Освіта в галузі ІТ буде перевагою.

Підтверджений досвід роботи в сфері нотаріату, державної реєстрації, в т.ч. практичний досвід у суміжних галузях буде перевагою.

Стратегічне мислення, здатність розуміти потреби клієнта, сильні логічні навички, вміння знаходити вузькі місця та розробляти рішення.

Підтверджене знання законодавчої бази України, пов'язаної з нотаріальною діяльністю.

Вміння структурувати роботу та забезпечувати своєчасне виконання поставлених цілей.

Знання циклу формування державної політики та національного порядку денного реформ, державного управління.

Відмінні комунікативні, дипломатичні та презентаційні навички.

Для участі в конкурсі необхідно надіслати мотиваційний лист із зазначенням очікуваної суми гонорару та резюме на адресу [email protected] з поміткою «Керівник проекту е-нотаріат» до 24 серпня 2023 року включно.

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