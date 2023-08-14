Оголошено конкурс на вибір керівника проекту з впровадження Системи е-нотаріату

Оголошено конкурс на вибір керівника проекту з впровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату.
Відбір оголошено програмою EGAP, що фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва, та реалізується Фондом Східна Європа та Фондом Innovabridge у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Про це повідомляє EGAP.
У межах цього проекту Програма EGAP має на меті підтримати Міністерство юстиції України у впровадженні Системи е-нотаріату для переведення нотаріальної діяльності в електронне середовище, автоматизації діяльності нотаріусів, забезпечення оперативності вчинення нотаріальних дій, оптимізації адміністративного навантаження на клієнтів та нотаріусів, а також забезпечення швидкого доступу до вже вчинених нотаріальних дій.
Головним завданням керівника проекту буде (але не обмежуючись цим):
- Надання консультацій та забезпечення загального управління проектом щодо впровадження та модернізації Системи е-нотаріату, в т.ч. оцифрування нотаріальних послуг.
- Підтримка впровадження нових модулів в Систему е-нотаріату, а також розробка концептуального бачення впровадження Системи е-нотаріату, включаючи цілі, ключові результати, необхідний обсяг робіт і завдань, бюджет, терміни і т.д.
- Підтримувати ефективні робочі відносини із зацікавленими сторонами проекту (Міністерство юстиції України, Нотаріальна палата України, Міністерство цифрової трансформації України, державні підприємства, інші проекти міжнародної технічної допомоги, ІТ-розробники тощо).
- Підтримка та нагляд за належною розробкою технічної документації Системи е-нотаріату, необхідної для її впровадження та підтримки.
- Координація законодавчої діяльності у сфері, пов'язаній з функціонуванням Системи е-нотаріату.
- Координація вдосконалення Системи е-нотаріату з точки зору вимог користувачів та чинного законодавства.
- Підготовка аналітичних матеріалів щодо впровадження Системи е-нотаріату.
- Моніторинг стану впровадження Системи е-нотаріату; подання пропозицій заступникам Міністра юстиції щодо вирішення поточних питань.
- Організовувати зустрічі з питань впровадження Системи е-нотаріату.
- Підготовка аналітичних матеріалів для заступників Міністра юстиції про хід розробки Системи е-нотаріату.
Вимоги до кандидатів:
- 5+ років професійного досвіду в юриспруденції, нотаріаті, управлінні проектами, консалтингу або суміжних сферах.
- Ступінь магістра в галузі права, міжнародного права, державного управління, економіки або суміжних галузях. Освіта в галузі ІТ буде перевагою.
- Підтверджений досвід роботи в сфері нотаріату, державної реєстрації, в т.ч. практичний досвід у суміжних галузях буде перевагою.
- Стратегічне мислення, здатність розуміти потреби клієнта, сильні логічні навички, вміння знаходити вузькі місця та розробляти рішення.
- Підтверджене знання законодавчої бази України, пов'язаної з нотаріальною діяльністю.
- Вміння структурувати роботу та забезпечувати своєчасне виконання поставлених цілей.
- Знання циклу формування державної політики та національного порядку денного реформ, державного управління.
- Відмінні комунікативні, дипломатичні та презентаційні навички.
Для участі в конкурсі необхідно надіслати мотиваційний лист із зазначенням очікуваної суми гонорару та резюме на адресу [email protected] з поміткою «Керівник проекту е-нотаріат» до 24 серпня 2023 року включно.
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.