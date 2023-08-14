Митрополита Павла терміново госпіталізували і провели операцію, — адвокат

Митрополита Павла екстрено доставили до кардіологічного відділення однієї з київських лікарень.

Фото: УП

Митрополит УПЦ МП Павло (справжнє ім'я Петро Лебідь), який нещодавно вийшов з-під варти під заставу у 33,3 млн. гривень, був прооперований в одній із клінік Києва. Про це повідомив його адвокат.

З його слів, термінове оперативне втручання було проведене сьогодні, 14 серпня.

Адвокат не став розкривати деталі ситуації, але зазначив, що Павла госпіталізували до кардіологічного відділення.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу.

Пізніше суд відправив митрополита Павла під цілодобовий домашній арешт.

А потім йому змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Додамо, що СБУ зробила заяву щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу після внесення застави у 33 мільйони гривень.

Також Соломʼянський райсуд Києва продовжив строк дії обовʼязків для митрополита УПЦ МП Павла.

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