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Митрополита Павла срочно госпитализировали и провели операцию, — адвокат

18:34, 14 августа 2023
Митрополит Павл экстренно доставлен в кардиологическое отделение одной из киевских больниц.
Митрополита Павла срочно госпитализировали и провели операцию, — адвокат
Фото: УП

Митрополит УПЦ МП Павел (настоящее имя Петр Лебедь), недавно вышедший из-под стражи под залог в 33,3 млн. гривен, был прооперирован в одной из клиник Киева. Об этом сообщил его адвокат.

С его слов, срочное оперативное вмешательство было проведено сегодня, 14 августа.

Адвокат не стал раскрывать детали ситуации, но отметил, что Павла госпитализировали в кардиологическое отделение.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу.

Позже суд отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест.

А потом суд изменил ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с правом внесения залога. 

Добавим, что СБУ сделала заявление о мере пресечения митрополиту Павлу после внесения залога в 33 миллиона гривен.

Также Соломенский райсуд Киева продлил срок действия обязанностей для митрополита УПЦ МП Павла.

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