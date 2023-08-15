Обязательно ли получение выписки из реестра плательщиков НДС: разъяснение

Подтверждением факта регистрации плательщиком НДС является наличие информации о регистрации на официальном вебпортале ГНС.

Налоговая служба во Львовской области рассказывает, обязательно ли получение выписки из реестра плательщиков НДС.

Так, законом №657-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об учете и регистрации налогоплательщиков и усовершенствовании некоторых положений» отменены такие документы, как свидетельство о регистрации лица плательщиком налога на добавленную стоимость и свидетельство о регистрации как субъекта специального режима налогообложения и предоставлено право плательщикам налога на добавленную стоимость по их запросу получать выписки из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость в контролирующих органах.

Поскольку получение выписок из реестра плательщиков налога на добавленную стоимость не обязательно для плательщиков, контролирующие органы не имеют оснований требовать их у плательщиков.

Подтверждением факта регистрации субъекта предпринимательской деятельности плательщиком налога на добавленную стоимость является наличие информации о регистрации на официальном вебпортале ГНС, которая обновляется ежедневно.

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