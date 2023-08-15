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  1. В Україні

Чи є обов’язковим отримання витягу з реєстру платників ПДВ: роз’яснення

07:00, 15 серпня 2023
Підтвердженням факту реєстрації платником ПДВ є наявність інформації про таку реєстрацію на офіційному вебпорталі ДПС.
Чи є обов’язковим отримання витягу з реєстру платників ПДВ: роз’яснення

Податкова служба у Львівській області розповідає, чи є обов’язковим отримання витягу з реєстру платників ПДВ. 

Так, законом №657-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень» скасовано такі документи, як свідоцтво про реєстрацію особи платником податку на додану вартість та свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, та надано право платникам податку на додану вартість за їхнім запитом отримувати витяги з реєстру платників податку на додану вартість у контролюючих органах.

Оскільки отримання витягів із реєстру платників податку на додану вартість не є обов’язковим для платників, контролюючі органи не мають підстав вимагати їх у платників.

Підтвердженням факту реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності платником податку на додану вартість є наявність інформації про таку реєстрацію на офіційному вебпорталі ДПС, яка оновлюється щодня.

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