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Кабмін передав будівлі апеляційного адмінсуду у Львові в державну власність

08:05, 15 серпня 2023
Уряд погодив передачу будівель, в яких розміщено Восьмий апеляційний адміністративний суд, у державну власність.
Кабмін передав будівлі апеляційного адмінсуду у Львові в державну власність

Кабмін своїм розпорядженням від 11 серпня 2023 року №699-р ухвалив погодитися з пропозицією Державної судової адміністрації та Львівської міської ради щодо передачі будівель по вул. Саксаганського, 13, та будівлі по вул. Стецька, 13, у м. Львові, що розміщені на земельній ділянці площею 0,2313 гектара, в державну власність із віднесенням їх до сфери управління зазначеної ДСА

Йдеться про приміщення, в яких розташований Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Вищій раді правосуддя вчергове запропонували надати помічникам суддів та фахівцям, що працювали на посадах інспекторів у ВККС та ВРП, преференції при доборі та призначенні на посади суддів.

Автор: Наталя Мамченко

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