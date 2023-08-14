Справа щодо заволодіння понад 11,8 млн гривень на «Укрзалізниці»: про підозру повідомлено організатору схеми

Поідомлено про підозру адвокату – контролеру приватної компанії, який у 2018 році організував схему заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця».

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Організатору схеми заволодіння понад 11,8 млн гривень на «Укрзалізниці» повідомлено про підозру. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За дорученням керівника САП та на підставі доказів, зібраних детективами НАБУ, прокурор – процесуальний керівник повідомив про підозру адвокату – контролеру приватної компанії, який у 2018 році організував схему заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця», до реалізації якої залучив заступника керівника філії АТ «Укрзалізниця», керівника відділу матеріально-технічного забезпечення та керівника приватної компанії, яким повідомлено про підозри у жовтні 2021 року.

Я»к встановлено в ході досудового розслідування, підозрюваний керівник філії, будучи головою тендерного комітету, спільно з керівником відділу-ініціатора закупівлі діяли на користь заздалегідь визначеного постачальника, не допустивши інші компанії до аукціону. Ця компанія і стала переможцем торгів, поставивши вугілля за завищеними на 11,8 млн грн цінами.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи ринкова ціна однієї тонни вугілля станом на дату укладання договорів становила 3770 грн, у той час як АТ «Укрзалізниця» уклала договори за ціною 4563 гривень», — йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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