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Справа щодо заволодіння понад 11,8 млн гривень на «Укрзалізниці»: про підозру повідомлено організатору схеми

19:19, 14 серпня 2023
Поідомлено про підозру адвокату – контролеру приватної компанії, який у 2018 році організував схему заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця».
Справа щодо заволодіння понад 11,8 млн гривень на «Укрзалізниці»: про підозру повідомлено організатору схеми
Фото: railexpoua

Організатору схеми заволодіння понад 11,8 млн гривень на «Укрзалізниці» повідомлено про підозру. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За дорученням керівника САП та на підставі доказів, зібраних детективами НАБУ, прокурор – процесуальний керівник повідомив про підозру адвокату – контролеру приватної компанії, який у 2018 році організував схему заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця», до реалізації якої залучив заступника керівника філії АТ «Укрзалізниця», керівника відділу матеріально-технічного забезпечення та керівника приватної компанії, яким повідомлено про підозри у жовтні 2021 року.

Я»к встановлено в ході досудового розслідування, підозрюваний керівник філії, будучи головою тендерного комітету, спільно з керівником відділу-ініціатора закупівлі діяли на користь заздалегідь визначеного постачальника, не допустивши інші компанії до аукціону. Ця компанія і стала переможцем торгів, поставивши вугілля за завищеними на 11,8 млн грн цінами.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи ринкова ціна однієї тонни вугілля станом на дату укладання договорів становила 3770 грн, у той час як АТ «Укрзалізниця» уклала договори за ціною 4563 гривень», — йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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