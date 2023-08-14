Наказав вбити українського військовополоненого: ватажку російської групи «Призрак» оголосили підозру

Повідомляється, що бойовик на прізвисько «Шаман» наказав підлеглому «пустить в расход» українського військовополоненого.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура спільно з СБУ розкрила ще один жахливий злочин, який був вчинений армією рф під час окупації Харківської області. Ватажок бригади "Призрак" наказав підлеглому розстріляти українського військовополоненого, який був важкопоранений. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 28 березня 2022 року підозрюваний прибув до приватного домоволодіння у селі Вільхівка Харківського району, де окупантами був створений «штаб» з українськими військовополоненими та цивільними особами. У сараї окупанти помістили важкопораненого українського бійця і трьох тероборонівців.

Зайшовши до сараю, «Шаман» почав бити руками та ногами трьох представників територіальної оборони України з метою отримання інформації щодо інших українських військовослужбовців.

Не отримавши бажаної інформації, за наказом «Шамана» військовослужбовці зс рф під загрозою застосування вогнепальної зброї вивели з сараю цих трьох представників територіальної оборони, посадили до автомобіля та вивезли.

Представник окупантів спитав у «Шамана», що робити з важкопораненим українським військовим, який лежав у сараї та стікав кров‘ю. Підозрюваний наказав «пустить в расход».

Той зняв з плеча автомат та вистрелив в українського бійця, від чого він загинув на місці.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури бойовику заочно повідомлено про підозру.

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