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  1. В Украине

Приказал убить украинского военнопленного: главарю российской группы «Призрак» объявили подозрение

23:59, 14 августа 2023
Сообщается, что боевик по прозвищу «Шаман» приказал подчиненному «пустить в расход» украинского военнопленного.
Приказал убить украинского военнопленного: главарю российской группы «Призрак» объявили подозрение
Фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуратура совместно с СБУ раскрыла еще одно ужасное преступление, совершенное армией рф во время оккупации Харьковской области. Главарь бригады "Призрак" приказал подчиненному расстрелять украинского военнопленного, который был тяжело ранен. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

По данным следствия, 28 марта 2022 года подозреваемый прибыл в частное домовладение в селе Ольховка Харьковского района, где оккупантами был создан «штаб» с украинскими военнопленными и гражданскими лицами. В сарае они поместили тяжелораненого украинского бойца и трех терробороновцев.

Зайдя в сарай, «Шаман» начал бить руками и ногами трех представителей территориальной обороны Украины с целью получения информации о других украинских военнослужащих.

Не получив желаемой информации, по приказу «Шамана» военнослужащие вс рф под угрозой применения огнестрельного оружия вывели из сарая этих трех представителей территориальной обороны, посадили в автомобиль и вывезли.

Представитель оккупантов спросил у «Шамана», что делать с тяжелораненым украинским военным, который лежал в сарае и истекал кровью. Подозреваемый отдал приказ «пустить в расход».

Тот снял автомат и выстрелил в украинского бойца, от чего он погиб на месте.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры боевику заочно сообщено о подозрении.

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