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Глава Англиканской церкви поддержал интеграцию законов шариата в британскую правовую систему

07:35, 15 августа 2023
Желание архиепископа Кентерберийского внести некоторые аспекты законов шариата в правовую систему Великобритании вызывает большие споры.
Глава Англиканской церкви поддержал интеграцию законов шариата в британскую правовую систему
Фото: PA MEDIA

Сенсационное заявление главы Англиканской церкви Джастина Уэлби внести некоторые законы шариата в правовую систему Великобритании вызвало большие споры и неоднозначные оценки в британском обществе.

Как сообщает BBC, мусульманская община в Великобритании - очень многочисленная, сплоченная и религиозно обособленная. Рост ее экономического и политического влияния вызывает большие споры и неоднозначные оценки в стране. Мусульман обвиняют как в игнорировании традиционных английских ценностей, так и в очень слабой интеграции в современное британское общество. 

Глава Англиканской церкви, оплота традиционных христианских ценностей страны, высказался не только за уважение культурных и религиозных ценностей мусульман, но и за признание и принятие некоторых законов шариата в правовую систему Великобритании.

По мнению архиепископа Кентерберийского, духовного главы Церкви Англии в Соединенном Королевстве, а также духовного лидера Англиканского сообщества во всем мире, если Британия хочет создать сплоченное общество, необходимо серьезно отнестись к той роли, которую религия играет в жизни некоторых граждан.

Он утверждает, что мусульмане «сталкиваются с суровыми альтернативами культурной лояльности или государственной лояльности» и что Великобритания сможет примириться со своим многоконфессиональным обществом только в том случае, если ее правовая система научится адаптироваться.

Христианский архиепископ отстаивает место исламского закона, поскольку он опасается, что другой вариант — это «тупик», когда члены общин религиозных меньшинств считают, что разрыв между их принципами и правовой системой государства настолько велик, что единственный доступный им вариант — это отказаться от основной правовой системы. 

Это, по мнению архиепископа, является рецептом еще большей фрагментации сообщества.

Архиепископ говорит о нежелании  обсуждать  место мусульман в британском обществе.  Он ссылается на мусульманского ученого Тарика Рамадана, который написал, что «многие мусульманские интеллектуалы даже не осмеливаются ссылаться на эту концепцию, опасаясь напугать людей или вызвать подозрения ко всей своей работе».

Архиепископ признает, что шариат часто служит оправданием ужасающих юридических практик и наказаний, но это не то, к чему он призывает.

Архиепископ признает, что его взгляды противоречат Европейскому суду по правам человека, который считает шариат несовместимым с демократией.

Архиепископ считает позицию суда «довольно опрометчивым вердиктом», который не учитывает тот факт, что не существует фиксированного свода законов шариата, а существуют его различные толкования в разных странах.

Существует мнение, что светские государства должны серьезно задуматься о влиянии религии на жизнь граждан, и поэтому правовая система должна быть адаптирована к таким убеждениям.

В качестве примера приводится пример медицинских работников, которые могут отказаться от проведения абортов. «Трудно понять, почему этот принцип нельзя распространить на другие области»- говорит архиепископ.

Глава Англиканской церкви ясно дает понять, что необходимо проявлять осторожность, чтобы отличать «чисто культурные привычки от серьезно укоренившихся вопросов веры и дисциплины», когда возникают юридические споры, и что система, серьезно относящаяся к шариату, может достичь этой цели.

Автор: Павел Шевченко

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