Глава Англіканської церкви підтримав інтеграцію законів шаріату у британську правову систему

Бажання архієпископа Кентерберійського внести деякі аспекти законів шаріату до правової системи Великобританії викликає великі суперечки.

Фото: PA MEDIA

Сенсаційна заява глави Англіканської церкви Джастіна Уелбі внести деякі закони шаріату в правову систему Великобританії викликала великі суперечки та неоднозначні оцінки у британському суспільстві.

Як повідомляє BBC, мусульманська громада у Великій Британії - дуже численна, згуртована та релігійно відокремлена. Зростання її економічного та політичного впливу викликає великі суперечки та неоднозначні оцінки в країні. Мусульман звинувачують як у ігноруванні традиційних англійських цінностей, так і у дуже слабкій інтеграції до сучасного британського суспільства.

Глава Англіканської церкви, оплоту традиційних християнських цінностей країни, висловився як за повагу культурних і релігійних цінностей мусульман, так і за визнання та прийняття деяких законів шаріату в правову систему Великобританії.

На думку архієпископа Кентерберійського, духовного голови Церкви Англії в Сполученому Королівстві, а також духовного лідера Англіканського співтовариства в усьому світі, якщо Британія хоче створити згуртоване суспільство, необхідно серйозно поставитися до тієї ролі, яку релігія відіграє в житті деяких громадян.

Він стверджує, що мусульмани «зіштовхуються із суворими альтернативами культурної лояльності чи державної лояльності» і що Великобританія зможе примиритися зі своїм багатоконфесійним суспільством лише у тому випадку, якщо її правова система навчиться адаптуватися.

Християнський архієпископ відстоює місце ісламського закону, оскільки він побоюється, що інший варіант — це «глухий кут», коли члени громад релігійних меншин вважають, що розрив між їхніми принципами та правовою системою держави настільки великий, що єдиний доступний їм варіант — це відмовитися від основної правової системи.

Це, на думку архієпископа, є рецептом ще більшої фрагментації спільноти.

Архієпископ говорить про небажання обговорювати місце мусульман у британському суспільстві. Він посилається на мусульманського вченого Таріка Рамадана, який написав, що «багато мусульманських інтелектуалів навіть не наважуються посилатися на цю концепцію, побоюючись налякати людей або викликати підозри до всієї своєї роботи».

Архієпископ визнає, що шаріат часто є виправданням жахливих юридичних практик і покарань, але це не те, до чого він закликає.

Архієпископ визнає, що його погляди суперечать Європейському суду з прав людини, який вважає шаріат несумісним із демократією.

Архієпископ вважає позицію суду «досить необачним вердиктом», який не враховує той факт, що не існує фіксованої збірки законів шаріату, а існують його різні тлумачення у різних країнах.

Існує думка, що світські держави мають серйозно задуматися про вплив релігії на життя громадян, і тому правова система має бути адаптована до таких переконань.

Прикладом є медичні працівники, які можуть відмовитись від проведення абортів. "Важко зрозуміти, чому цей принцип не можна поширити на інші області", - говорить архієпископ.

Глава Англіканської церкви ясно дає зрозуміти, що необхідно виявляти обережність, щоб відрізняти «чисто культурні звички від серйозно укорінених питань віри та дисципліни», коли виникають юридичні суперечки, і що система, що серйозно відноситься до шаріату, може досягти цієї мети.

Автор: Павло Шевченко

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