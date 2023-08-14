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  1. В Украине

Дело о завладении более 11,8 млн гривен на «Укрзализныце»: о подозрении сообщено организатору схемы

19:19, 14 августа 2023
Сообщено о подозрении адвокату – контролеру частной компании, который в 2018 году организовал схему завладения денежными средствами АО «Укрзализныця».
Дело о завладении более 11,8 млн гривен на «Укрзализныце»: о подозрении сообщено организатору схемы
Фото: railexpoua

Организатору схемы завладения более 11,8 млн. гривен на «Укрзализныце» сообщено о подозрении. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По поручению руководителя САП и на основании доказательств, собранных детективами НАБУ, прокурор – процессуальный руководитель сообщил о подозрении адвокату – контролеру частной компании, который в 2018 году организовал схему завладения денежными средствами АО «Укрзализныця», к реализации которой привлек заместителя руководителя филиала АО «Укрзализныця» », руководителя отдела материально-технического обеспечения и руководителя частной компании, которым сообщено о подозрениях в октябре 2021 года.

Как установлено в ходе досудебного расследования, подозреваемый руководитель филиала, являясь главой тендерного комитета, совместно с руководителем отдела-инициатора закупки действовали в пользу заранее определенного поставщика, не допустив другие компании к аукциону. Эта компания и стала победителем торгов, поставив уголь по завышенным на 11,8 млн. грн. ценам.

Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная цена одной тонны угля по состоянию на дату заключения договоров составляла 3770 грн, в то время как АО «Укрзализныця» заключило договоры по цене 4563 гривен», — говорится в сообщении.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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