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Кабмин передал здания апелляционного админсуда во Львове в государственную собственность

08:05, 15 августа 2023
Правительство согласовало передачу зданий, в которых размещен Восьмой апелляционный административный суд, в государственную собственность.
Кабмин передал здания апелляционного админсуда во Львове в государственную собственность

Кабмин своим распоряжением от 11 августа 2023 №699-р принял решение согласиться с предложением Государственной судебной администрации и Львовского городского совета относительно передачи зданий по ул. Саксаганского, 13 и здания по ул. Стецька, 13, в г. Львове, которые размещены на земельном участке площадью 0,2313 гектара, в государственную собственность с отнесением их в сферу управления указанной ГСА.

Речь идет о помещениях, где расположен Восьмой апелляционный административный суд.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Высшем совете правосудие в очередной раз предложили предоставить помощникам судей и специалистам, работавшим на должностях инспекторов в ВККС и ВСП, преференции при отборе и назначении на должности судей.

Автор: Наталья Мамченко

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