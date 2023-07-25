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Можно ли пополнить НДС-счет наличными через кассу банка: ответ налоговиков

22:21, 25 июля 2023
Нормами действующего законодательства не предусмотрено пополнение НДС-счета наличными через кассу банка или через терминал самообслуживания, даже если текущий счет плательщика НДС арестован.
Можно ли пополнить НДС-счет наличными через кассу банка: ответ налоговиков
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Государственная налоговая служба в Житомирской области сообщает, что согласно п. 200-1.2 НКУ плательщикам налога автоматически открываются счета в системе электронного администрирования НДС. Расчеты с бюджетом в СЕА НДС производятся с этих счетов, кроме случая, предусмотренного п. 87.1 НКУ.

Согласно п. 200-1.4 НКУ на счет в СЕА НДС плательщика засчитываются средства:

а) со счета в банке/небанковском предоставлении платежных услуг такого плательщика в суммах, необходимых для увеличения размера суммы, исчисляемой в соответствии с п. 200-1.3 НКУ;

б) со счета в банке/небанковском предоставлении платежных услуг такого плательщика в суммах, недостаточных для уплаты в бюджет согласованных налоговых обязательств по НДС;

в) со счетов плательщиков, открытых в соответствующих органах казначейства для проведения расчетов по погашению задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, отопление и снабжение горячей водой, услуги по централизованному водоснабжению, производимые водоотводы, транспортировались и поставлялись населению и/или другим предприятиям централизованного питьевого водоснабжения. , которая возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению, водоотводу, отоплению и поставке горячей воды тарифам, которые утверждались и/или соглашались органами государственной власти или местного самоуправления, а счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам с последующим направлением средств в соответствии с Законом Украины;

г) из бюджета в суммах излишне уплаченных денежных обязательств по НДС, возвращенных налогоплательщику в порядке, установленном п. 43.4-1 НКУ;

ґ) изъятые контролирующим органом в соответствии со ст. 95 НКУ в счет погашения налогового долга по НДС по задекларированным к уплате налоговым обязательствам за периоды начиная с 01 июля 2015 года, определенных налогоплательщиком в налоговой декларации по НДС или уточняющему расчету.

Формула, согласно которой осуществляется счет регистрационной суммы, определена п. 200-1.3 НКУ и п. 9 Порядка электронного администрирования налога на добавленную стоимость, утвержденного постановлением КМУ от 16.10.2014 №569 с изменениями и дополнениями.

Составляющей такой формулы является S пополнение счета – общая сумма пополнения с текущего счета налогоплательщика счета в СЕА НДС, в том числе счетов в системе СЕА НДС – сельскохозяйственного предприятия, выбравшего специальный режим налогообложения в соответствии со ст. 209 НКУ, указанных в пп. "а" - "в" п. 200-1.2 НКУ.

Согласно п. 19 Порядка №569 по итогам отчетного (налогового) периода в соответствии с задекларированными в налоговых декларациях по НДС результатами деятельности, а также в случае представления уточняющих расчетов в налоговую декларацию по НДС, плательщиком НДС производится расчет с бюджетом в порядке, определенном ст. 200 НКУ.

В соответствии с п. 22 Порядка №569, в случае недостаточности средств на электронном счете плательщика НДС для уплаты в бюджет согласованных налоговых обязательств, плательщик НДС в сроки, установленные НКУ для самостоятельной уплаты налоговых обязательств, перечисляет на электронный счет необходимые средства со счета в банке или небанковском предоставлятеле платежных.

Таким образом, нормами действующего законодательства не предусмотрено пополнение плательщиком НДС счета в системе электронного администрирования НДС наличными через кассу банка или через терминал самообслуживания, если текущий счет плательщика НДС заблокирован (арестован).

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