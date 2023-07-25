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  1. В Украине

Стартовала работа над реформой корпоративного управления

15:43, 25 июля 2023
В Комитете обсудили, как сделать управление государственной собственностью более прозрачным и эффективным.
Стартовала работа над реформой корпоративного управления
Источник фото: Leadership News
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Комитет по вопросам экономического развития начал работу над реформой корпоративного управления, предусматривающей законопроект 5593-д. Этот закон является одним из условий меморандума с МВФ, – сообщает пресс-служба Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Основной целью реформы является изменение функционирования наблюдательных советов на государственных и акционерных обществах, где государству принадлежит 50 и более процентов акций.

В совещании приняло участие более 30 стейкхолдеров, среди которых представители посольства США, Организации экономического сотрудничества и развития, Министерства экономики, народные депутаты и ведущие эксперты. Обсуждали не конкретные поправки, а принципы, которые следует заложить в документ до второго чтения.

«Законопроект 5593-д был принят в первом чтении еще в июле 2021 года. Однако через два года стало очевидным, что документ нуждается в значительных доработках, поскольку проблема неэффективного управления государственными предприятиями так и не была решена. За этот период удалось добиться прогресса в ряде направлений, в частности, в ускорении процессов приватизации. Основной целью законопроекта остается сделать управление государственной собственностью более прозрачным и эффективным.

Реформа имеет чрезвычайно большое значение, поскольку государственный сектор является большим и перегруженным избыточными процессами, даже несмотря на рекордные результаты в приватизации этого года. Для привлечения необходимых инвестиций для возобновления эффективного корпоративного управления в государственных предприятиях является решающим фактором», – говорится в сообщении.

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