АРМА собирает информацию о качестве арестованных зерновых, находящихся на одном из элеваторов Одесской области

Работники Нацагентства уже осуществляли предварительный обзор сельскохозяйственных культур и сбор информации об активе, однако подлинных сведений о его количественных и качественных характеристиках установлено не было.

Агентство по розыску и менеджменту активов осуществляет срочные меры по получению информации о качестве арестованных зерновых, в частности определение их количественного и качественного состояния путем проведения экспертизы. Об этом сообщила руководитель АРМА Елена Дума, передает пресс-служба.

«Практика скандальных продаж аммиака, калия, посевов зерна непрозрачным способом и по заниженным ценам осталась в прошлом. Держу этот вопрос на личном контроле», – отметила Елена Дума.

В настоящее время Нацагентство принимает меры по получению информации о качестве арестованных зерновых.

Речь идет о 8 056 320 кг кукурузы и 569 070 кг пшеницы, физически находящихся на одном из элеваторов Одесской области.

Работники Нацагентства уже осуществляли предварительный обзор сельскохозяйственных культур и сбор информации об активе, однако подлинных сведений о его количественных и качественных характеристиках установлено не было.

По инициативе Главы АРМА 25 июля подготовлен повторный запрос на Киевскую городскую прокуратуру и предоставлено поручение Южному МТУ АРМА о проведении повторного обзора активов с целью установления указанных параметров арестованного зерна.

«С учетом постоянных вражеских обстрелов портовой и складской инфраструктуры в южных регионах, учитывая риски выхода России из «зернового соглашения» и с целью защиты продовольственной безопасности, должны в кратчайшие сроки собрать всю необходимую информацию об активе для установления его рыночной стоимости и последующей реализации по обоснованной цене. Также сделаем все необходимое, чтобы обеспечить прозрачную продажу и надлежащий уровень конкуренции во время торгов», - подчеркнула Елена Дума.

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