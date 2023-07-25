АРМА збирає інформацію стосовно якості арештованих зернових, які перебувають на одному з елеваторів Одеської області

Працівники Нацагентства вже здійснювали попередній огляд сільськогосподарських культур та збір інформації про актив, однак достеменних відомостей про його кількісні та якісні характеристики встановлено не було.

Агентство з розшуку та менеджменту активів наразі здійснює термінові заходи щодо отримання інформації стосовно якості арештованих зернових, зокрема визначення їх кількісного та якісного стану шляхом проведення експертизи. Про це повідомила керівниця АРМА Олена Дума, передає пресслужба.

«Практика скандальних продажів аміаку, калію, посівів зерна у непрозорий спосіб та за заниженими цінами залишилась у минулому. Тримаю це питання на особистому контролі», - зазначила Олена Дума.

Наразі Нацагентство здійснює заходи щодо отримання інформації стосовно якості арештованих зернових.

Йдеться про 8 056 320 кг кукурудзи та 569 070 кг пшениці, що фізично перебувають на одному з елеваторів Одеської області.

Працівники Нацагентства вже здійснювали попередній огляд сільськогосподарських культур та збір інформації про актив, однак достеменних відомостей про його кількісні та якісні характеристики встановлено не було.

За ініціативи Голови АРМА 25 липня підготовлено повторний запит на Київську міську прокуратуру та надано доручення Південному МТУ АРМА щодо проведення повторного огляду активів з метою встановлення зазначених параметрів арештованого зерна.

«З урахуванням постійних ворожих обстрілів портової і складської інфраструктури у південних регіонах, з огляду на ризики виходу рф із «зернової угоди» та з метою захисту продовольчої безпеки, маємо у найкоротші терміни зібрати всю необхідну інформацію про актив для встановлення його ринкової вартості та подальшої реалізації за обгрунтованою ціною. Також зробимо все необхідне, щоб забезпечити прозорий продаж і належний рівень конкуренції під час торгів», - наголосила Олена Дума.

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