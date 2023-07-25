Стартувала робота над реформою корпоративного управління

В Комітеті обговорили, як зробити управління державною власністю більш прозорим та ефективним.

Джерело фото: Leadership News

Комітет з питань економічного розвитку розпочав роботу над реформою корпоративного управління, що передбачає законопроєкт 5593-д. Цей закон є однією з умов меморандуму з МВФ, – повідомляє пресслужба Комітету Верховної Ради питань економічного розвитку.

Основною метою реформи є зміна функціонування наглядових рад на державних підприємствах і акціонерних товариствах, де державі належить 50 і більше відсотків акцій.

У нараді взяли участь понад 30 стейкхолдерів, серед яких представники посольства США, Організації економічного співробітництва та розвитку, Міністерства економіки, народні депутати та провідні експерти. Обговорювали не конкретні поправки, а принципи, які потрібно закласти в документ до другого читання.

«Законопроєкт 5593-д був прийнятий у першому читанні ще у липні 2021 року. Проте, через два роки, стало очевидним, що документ потребує значних доопрацювань, оскільки проблема неефективного управління державними підприємствами так і не була вирішена. За цей період вдалося досягти прогресу в ряді напрямків, зокрема, у прискоренні процесів приватизації. Основною метою законопроєкту залишається зробити управління державною власністю більш прозорим та ефективним.

Реформа має надзвичайно велике значення, оскільки державний сектор є великим та перевантаженим надлишковими процесами, навіть не зважаючи на рекордні результати у приватизації цього року. Для залучення необхідних інвестицій для відновлення ефективного корпоративного управління в державних підприємствах є вирішальним фактором», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.