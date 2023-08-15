Верховна Рада може збільшити строк адміністративного затримання кривдників у зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції

Зокрема пропонується збільшити до 24-х годин строк адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису.

Парламент готується ухвалити у першому читанні зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульської конвенції). Відповідна рекомендація надана Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності щодо законопроекту №8329. Авторами проекту виступають народні депутати Марина Бардіна, Галина Михайлюк та інші.

Законопроектом пропонується внести зміни до КУпАП та до Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», а саме:

зобов’язати суди під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних із домашнім насильством, насильством за ознакою статі, невиконанням термінового заборонного припису в обов’язковому порядку вирішувати питання про направлення осіб на проходження програми для кривдників з обов’язковим обґрунтуванням такого рішення у постанові про адміністративне правопорушення (зміни до статей 39-1, 283 КУпАП);

запровадити адміністративну відповідальність посадових осіб у випадку неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини (стаття 173-5 КУпАП) та відповідальність за сексуальне домагання (стаття 173-7 КУпАП);

склад правопорушення, пов’язаного з насильством за ознакою статі, відокремити у нову самостійну норму (стаття 173-6 КУпАП);

наділити поліцейських правом розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 2 статті 173-2 КУпАП, що дозволить розвантажити суди;

змінами до статті 263 КУпАП передбачити збільшення до 24-х годин строку адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису, в необхідних випадках, для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення;

виключити необхідність повідомлення прокурора про адміністративне затримання осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин і яких затримано до трьох діб (зміни до статті 263 КУпАП);

збільшити строк розгляду справ за статтею 173-2 КУпАП до 15 днів та встановити його відповідно до частини першої статті 277 КУпАП, що сприятиме забезпеченню невідворотності притягнення кривдника до відповідальності;

у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» уточнити поняття «сексуальне домагання» та «насильство за ознакою статі».

В ході обговорення законопроекту народні депутати – члени Комітету зауважили про необхідність виключення із тексту законопроекту положень статті 173-6 «Насильство за ознакою статі», оскільки Стамбульська конвенція взагалі не використовує термін «насильство за ознакою статі», а також про необхідність суттєвого ґрунтовного доопрацювання окремих положень законопроекту, зокрема, статті 173-7 «Сексуальні домагання» з метою усунення конкуренції норм з діючим Кримінальним кодексом України.

Так, статтею 173-7 КУпАП запроваджується адміністративна відповідальність за сексуальне домагання, тобто «вчинення без згоди особи вербальних, невербальних або фізичних дій сексуального характеру, які не спричинили тілесних ушкоджень, метою або наслідком яких є приниження гідності особи, зокрема, шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та не пов’язані із проникненням в тіло іншої особи».

Хоч запропонована зміна і відповідає статті 40 Стамбульській конвенції, але на сьогоднішній день у чинному законодавстві України вже передбачено кримінальну відповідальність за цілу низку діянь, що можуть становити конкуренцію із новою статтею 173-7 КУпАП.

Зокрема, у статті 153 «Сексуальне насильство» КК передбачено відповідальність за вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи.

Крім того, у статті 154 «Примушування до вступу в статевий зв'язок» КК кримінально караним діянням визнається примушування особи без її добровільної згоди до здійснення акту сексуального характеру з іншою особою.

Статтею 156 «Розбещення неповнолітніх» КК України встановлено відповідальність за вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку.

Таким чином, створюються умови, за яких особа фактично уникатиме кримінальної відповідальності за вчинені нею злочини, обмежуючись виплатою невеликого штрафу (від 20 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) або громадськими роботами (до 40 годин) відповідно до запропонованих санкцій нової статті 173-7 КУпАП.

Також Комітет звернув увагу, що вчинення без згоди особи вербальних, невербальних або фізичних дій (в тому числі з сексуальним підтекстом), які не спричинили тілесних ушкоджень, метою або наслідком яких є приниження гідності особи, зокрема, шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та які не пов’язані із проникненням в тіло іншої особи та не несуть значної суспільної небезпеки, можуть бути кваліфіковані, наприклад, за статтею 173 «Дрібне хуліганство» або за статтею 173-5 «Мобінг (цькування) працівника» чинного КУпАП.

Окрім іншого, народні депутати України – члени Комітету звернули увагу на те, що Стамбульська конвенція не містить положень такого поняття як «насильство за ознакою статі», яке запропоноване у новій статті 173-6 даного законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.