Посилення протидії домашньому насильству: Рада зробила перший крок

Законопроект, який прийняли у першому читанні, передбачає посилення ефективності в адміністративних справах про домашнє насильство.

Фото: pishchanska.otg.dp.gov.ua

Верховна Рада підтримав у першому читанні законопроект № 8329, який передбачає низку змін до законодавства для посилення протидії домашньому насильству, передає офіційний сайт «Слуги народу».

Як повідомив народний депутат Олександр Горенюк, головна мета законопроєкту – посилити ефективність в адміністративних справах про домашнє насильство.

Зокрема йдеться про те, що насильство за ознакою статі відокремлюється у нову самостійну норму КУпАП. Також законопроєкт вносить низку змін, які допоможуть протидіяти домашньому насильству.

За словами Горенюка, строк затримання кривдників збільшується з 3 до 24 годин.

Крім того, запроваджується адміністративна відповідальність посадових осіб у випадку неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини та відповідальність за сексуальне домагання.

«Ще одна новація – поліцейські наділяються правом розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з неповідомленням особою, стосовно якої винесено терміновий заборонний припис, згідно з яким він повинен залишити місце спільного проживання з постраждалою особою, що дозволить розвантажити суди», – повідомив нардеп.

Він додав, що під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних із домашнім насильством, насильством за ознакою статті, невиконанням термінового заборонного припису суди зобов’яжуть в обов’язковому порядку вирішувати питання про направлення осіб на проходження програми для кривдників.

Нагадаємо, раніше ми детально писали про цей законопроект.

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