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  1. В Украине

Дефицит в энергосистеме Украины: три страны ЕС оказывали аварийную помощь

15:59, 23 ноября 2023
Энергетики предупреждают о росте дефицита в энергосистеме Украины.
Дефицит в энергосистеме Украины: три страны ЕС оказывали аварийную помощь
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Потребление электроэнергии в Украине продолжает расти, приводя к дефициту в энергосистеме. Согласно сообщению "Укрэнерго" на утро 23 ноября, накануне энергосистема испытала напряженную ситуацию, что побудило операторов систем передач Румынии, Словакии и Польши оказать аварийную помощь энергосистеме Украины.

Представители компании отмечают, что ситуация остается сложной: на нескольких блоках тепловых электростанций продолжается ремонт, а дефицит электроэнергии остается актуальным. Диспетчеры "Укрэнерго" сейчас ищут возможности покрытия этого дефицита, однако не предусматривают отключения потребителей.

"Потребление электроэнергии продолжает расти. Вечерний максимум потребления электроэнергии 22 ноября был на 4% выше, чем 21 ноября. Для энергосистемы это равно необходимости включения не менее 2 дополнительных блоков тепловых электростанций, производственные мощности которых сейчас ограничены из-за выхода в ремонт нескольких блоков", - информируют энергетики.

"Укрэнерго" объясняет, что рост потребления электроэнергии стал причиной чрезмерной нагрузки электростанций из-за похолодания, что привело к выходу из строя и аварийному ремонту нескольких блоков. Недостаточного объема импортной электроэнергии было недостаточно для компенсации объема электроэнергии, которая не была сгенерирована в результате остановленных блоков.

Для снижения нагрузки на блоки тепловых электростанций в случае недостаточного объема импорта, "Укрэнерго" активировало аварийную помощь от операторов систем передачи Румынии, Словакии и Польши, общий объем которой составляет 1800 МВт*ч.

Компания призывает граждан Украины экономно использовать электроэнергию в течение суток, не включая одновременно мощные электроустройства, выключать свет в пустых помещениях и переносить стирку на ночные часы.

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