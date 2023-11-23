Закували в кайданки та відібрали понад 2, 2 млн гривень: у Києві напали на чоловіка

Правоохоронці затримали організаторку злочину та двох виконавців.

Фото: Київська міська прокуратура

У Києві затримали злочинців, які напали на чоловіка, закували в кайданки та відібрали понад 2, 2 млн гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру.

Слідством встановлено, що до складу злочинної групи входили жінка-організатор та двоє виконавців. Фігуранти, маючи при собі заздалегідь підготовлені знаряддя вчинення злочину, влаштували біля помешкання потерпілого засідку. Коли чоловік виходив з під’їзду, зловмисники здійснили на нього напад.

Застосовуючи до потерпілого сльозогінний газ, один із нападників придушив його за шию та затягнув до під’їзду. Інший в цей час пристебнув руку чоловіка кайданками до перил східців, щоб останній не міг чинити опір та втекти.

Після цього, зловмисники заволоділи сумкою потерпілого, у якій знаходилися майже 2 млн грн та понад 9 300 доларів, та зникли з місця злочину.

За результатами комплексу заходів правоохоронці встановили та затримали організаторку злочину та двох виконавців.

Під час обшуків за місцем перебування зловмисників вилучили частину викрадених грошових коштів у сумі 5 тисяч доларів.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.

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