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  1. В Украине

Польские перевозчики заблокировали четвертый пункт пропуска на украинской границе

13:49, 23 ноября 2023
Из-за протестов польских перевозчиков ограничена работа на пункте пропуска "Медика-Шегини".
Польские перевозчики заблокировали четвертый пункт пропуска на украинской границе
Источник фото: dpsu.gov.ua
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На украинско-польской границе продолжаются ограничения по пересечению грузовым транспортом из-за акции польских перевозчиков. В четверг, организаторы блокады добавили еще один пункт пропуска - "Медика-Шегини", - сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"По имеющейся информации, которую предоставляли польские пограничники, сегодня около 10.30 на территории Польши, на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении.

"Медика-Шегини" уже четвертый заблокированный ПП. С 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта в пунктах пропуска "Краковец - Корчева", "Рава-Русская - Гребенное" и "Ягодин - Дорогуск".

Предварительно было сообщено, что такая деятельность может продолжаться в период с 23 по 26 ноября. Сейчас на этом направлении ожидается блокирование около 1400 грузовиков, которые готовы въехать в Украину со стороны Польши.

Организаторы акции не намерены препятствовать движению автобусам и легковому транспорту.

Пограничники Украины принимают меры для отслеживания ситуации и уточнения взаимодействия с польскими коллегами о порядке дальнейшего пропуска грузовых автомобилей и видов грузов, которые могут быть пропущены через границу.

Напомним, блокада польской границы нанесла Украине ущерб на сумму более 400 млн евро, а стоимость простоя за сутки составляют около 350 евро.

Кроме того, Польша не пропускает даже гуманитарную помощь.

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