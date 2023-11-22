Блокада польського кордону завдала Україні збитків на суму понад 400 млн євро

Збитки українських перевізників становлять 350 євро за простій, за добу.

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У результаті блокування кордонів польськими страйкарями економіка України зазнала збитків, які за оцінками Федерації роботодавців України, перевищують позначку у 400 мільйонів євро. Про це під час брифінгу заявив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, пише Укрінформ.

«Ситуація дійсно критична. Я не готовий сказати, як інші галузі розвиваються, хоча, за оцінкою Федерації роботодавців України вже сьогодні понад 400 мільйонів євро наша економіка зазнала. Ми фіксуємо збитки наших перевізників із розрахунку внутрішньої дохідності – 350 євро за простій, за добу», – розповів Володимир Балін.

За словами віце-президента, польські протестувальники порушують умови страйку, що може призвести до його скасування.

«Є порушення з боку страйкарів. Вони, коли писали заяви у гміни (адміністративі одиниці в Польщі – ред.), вказували, що будуть пропускати певні види товарів, зокрема гуманітарку та небезпечні вантажі, наприклад, паливо. На сьогодні є відповідні особи, які фіксують, що це не здійснюється, і фактично ці машини стоять в загальній черзі. Це все накопичується і доводиться до влади Польщі. І ми сподіваємося, що за порушення умов страйку, він буде скасований, і відповідно поліція зробить так, щоб був проїзд», – підкреслив Балін.

Володимир Балін також додав, що адвокати готують листи на гміни щодо того, що блокування кордону є реальною загрозою життю та здоров'ю водіїв.

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