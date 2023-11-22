Блокада польской границы нанесла Украине ущерб на сумму более 400 млн евро

Убытки украинских перевозчиков составляют 350 евро за простой, за сутки.

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В результате блокирования границ польскими забастовщиками экономика Украины понесла убытки, которые по оценкам Федерации работодателей Украины, превышают отметку в 400 миллионов евро. Об этом во время брифинга заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, пишет Укринформ.

"Ситуация действительно критическая. Я не готов сказать, как другие отрасли развиваются, хотя, по оценке Федерации работодателей Украины уже сегодня более 400 миллионов евро наша экономика понесла. Мы фиксируем убытки наших перевозчиков из расчета внутренней доходности - 350 евро за простой, за сутки", - рассказал Владимир Балин.

По словам вице-президента, польские протестующие нарушают условия забастовки, что может привести к ее отмене.

"Есть нарушения со стороны бастующих. Они, когда писали заявления в гмины (административные единицы в Польше - ред.), указывали, что будут пропускать определенные виды товаров, в частности гуманитарку и опасные грузы, например, топливо. На сегодня есть соответствующие лица, которые фиксируют, что это не осуществляется, и фактически эти машины стоят в общей очереди. Это все накапливается и доводится до властей Польши. И мы надеемся, что за нарушение условий забастовки, она будет отменена, и соответственно полиция сделает так, чтобы был проезд", - подчеркнул Балин.

Владимир Балин также добавил, что адвокаты готовят письма на гмины о том, что блокирование границы является реальной угрозой жизни и здоровью водителей.

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