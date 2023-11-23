До 2 тысяч грузовиков стоят на каждом заблокированном пункте пропуска с Польшей

Самые большие очереди из 2000 автомобилей на пункте пропуска "Нижанковичи" - "Мальховице".

Источник фото: ukrinform

Польские перевозчики продолжают забастовку, которая распространилась на четыре пункта пропуска на границе с Украиной, заставляя сотни грузовиков оставаться на украинско-польских границах.

Государственная таможенная служба Украины опубликовала актуальную информацию о блокировании пунктов пропуска польскими забастовщиками.

МПП "Шегини" - "Медика"

Забастовка перевозчиков привела к блокированию пункта пропуска "Медика" - "Шегини". Грузовые транспортные средства не допускаются, хотя автобусы и легковушки проходят через пункт в обычном режиме. Общее количество ожидающих грузовиков на польской стороне составляет около 1500 авто, но на украинской стороне очереди отсутствуют. В системе "еЧерга" зарегистрировано ожидание более 1000 автомобилей.

МПП "Рава-Русская" - "Хребенне"

Блокировка продолжается и на пункте пропуска "Рава-Русская" - "Хребенне". Очередь грузовых автомобилей на польской стороне насчитывает 600 авто, а система "еЧерга" регистрирует 1022 грузовика.

МПП "Краковец" - "Корчева"

На пункте пропуска "Краковец" - "Корчева" забастовка также продолжается. Автобусы и легковушки продолжают двигаться обычно, но очередь грузовых автомобилей на польской стороне насчитывает более 1700 единиц.

МПП "Ягодин" - "Дорогуск"

На пункте пропуска "Ягодин" - "Дорогуск" польские перевозчики продолжают свою акцию. Перед пунктом накоплено 800 грузовиков на въезд в Украину, а на выезд ожидается 100 транспортных средств. В системе "еЧерга" зарегистрировано 2239 транспортных средств на выезд из Украины.

Кроме этого, неподтвержденная информация показывает возможные намерения расширить блокировку на пункте контроля "Нижанковичи" - "Мальховице". Там очередь грузовых автомобилей на выезд из Украины выросла с 1300 до 2000 автомобилей.

Напомним, сегодня польские перевозчики заблокировали четвертый пункт пропуска на украинской границе.

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