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  1. У світі

Компанія Walmart припинила співпрацю із соцмережею Ілона Маска на тлі звинувачень в антисемітизмі

11:54, 2 грудня 2023
Американська транснаціональна корпорація роздрібної торгівлі Walmart відмовилася розміщувати свою рекламу на платформі Х.
Компанія Walmart припинила співпрацю із соцмережею Ілона Маска на тлі звинувачень в антисемітизмі
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Ще одна велика компанія припинила співпрацю із соцмережею Ілона Маска X (колишній Twitter) на тлі антисемітського скандалу на платформі. Про це повідомляє Reuters.

Так, американська транснаціональна корпорація роздрібної торгівлі Walmart відмовилася розміщувати свою рекламу на платформі Х.

«Ми не рекламуємо на X, оскільки ми знайшли інші платформи, щоб краще охопити наших клієнтів», - сказав представник Walmart.

Соцмережа Х поки ніяк не відреагувала на рішення компанії Walmart.

Напередодні Ілон Маск підтримав твіт користувача, який написав, що «спільноти євреїв поширюють ненависть до білих людей» — у коментарі він зазначив: «Ви сказали істинну правду». У пості користувача також йдеться про те, що євреї хочуть наповнити країну небілими людьми, щоб витіснити біле населення.

Маск згодом продовжив свій допис і заявив, що виступає проти Антидифамаційної ліги  та «будь-яких інших груп, які де-факто пропагують антибілий расизм, антиазійський расизм або расизм будь-якого роду».

Згодом організація Media Matters for America опублікувала звіт про те, що побачила на X (Twitter) рекламу, за яку компанії заплатили гроші, поруч із постами, в яких цитують Гітлера, звеличують нацистів і заперечують Голокост.

Сціальна мережа Х подала до суду позов проти громадської організації Media Matters for America, яка звинувачувала Х в антисемітизмі.

У позові X йдеться, що Media Matters «маніпулювала» соцмережею, використовуючи облікові записи, підписані лише на профілі великих брендів або користувачів, які виробляють маргінальний контент.

Ці акаунти «постійно прокручували та оновлювали стрічку, поки не знайшли рекламу поряд із екстремістськими постами», йдеться у заяві.

На тлі скандалу рекламодавці, такі як Disney, IBM, Comcast і Warner Brothers Discovery, зупинили рекламні витрати на платформі Х. Також співпрацю припинила компанія Періс Хілтон 11:11 Media.

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