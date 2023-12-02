«Розкидається людським м’ясом», — Білий дім прокоментував рішення Путіна збільшити армію

Координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що ЗСУ багато у чому перевершують росіян, що не можна компенсувати кількістю війська.

Як відомо, російський диктатор Путін своїм указом збільшив штатну чисельність військовослужбовців зс рф на майже 170 тисяч осіб. У США прокоментували таке рішення. Координатор Ради з питань нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Путін збільшує чисельність російської армії, оскільки не може інакше протистояти ЗСУ.

"Тут немає сумнівів, що Путін буквально розкидається людським м’ясом, щоби спробувати утримати територію, яку вони незаконно окупували в Україні, а також спробувати захопити ще більше", - сказав Кірбі, цитує Укрінформ.

Також він зазначив, що ЗСУ багато у чому перевершують росіян, що не можна компенсувати кількістю війська. Кірбі підкреслив, що командування української армії ,а також озброєння, яке мають українці - кращі.

"Оскільки Путін не може зрівнятися з такою якістю, його відповідь на це полягає в тому, що він просто намагається досягти своїх цілей кількістю тіл, як це відбувалося під Бахмутом. Це лише підкреслює труднощі, з якими росіяни стикаються в Україні й надалі стикатимуться", - заявив Джон Кірбі.

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