На Запорізькій АЕС стався повний блекаут: є загроза радіаційній безпеці

У звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів.

В ніч на 2 грудня на Запорізькій атомній електростанції відбувся повний блекаут. Відключення систем створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці. Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

«Увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі «Запорізька ТЕС — Феросплавна» напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми.

О 02:31 годині під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію «Запорізька АЕС — Дніпровська» напругою 750 кВ», — розповіли у Енергоатомі.

Так, у звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. В автоматичному режимі включились усі 20 дизельгенераторів, 8 з яких пізніше були залишені в роботі.

Зазначається, що найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. «Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані. Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану», — пояснили у відомстві.

Зусиллями українських фахівців 2 грудня о 7 годині ранку поновлено звʼязок з українською енергосистемою, а саме відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

«Черговий блекаут створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці», — додав Енергоатом.

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