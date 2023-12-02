На Запорожской АЭС произошел полный блекаут: есть угроза радиационной безопасности

В связи с полным блекаутом ЗАЭС перешла на питание своих потребностей от дизельгенераторов.

В ночь на 2 декабря на Запорожской атомной электростанции прошел полный блекаут. Отключение систем создает угрозу ядерной и радиационной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

«Вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи «Запорожская ТЭС — Ферросплавная» напряжением 330 кВ, по которой станция получала питание от украинской энергосистемы.

В 02:31 во время воздушной тревоги обесточена последняя линия «Запорожская АЭС — Днепровская» напряжением 750 кВ», — рассказали в Энергоатоме.

Так, в связи с полным блекаутом ЗАЭС перешла на питание собственных потребностей от дизельгенераторов. В автоматическом режиме включились все 20 дизельгенераторов, 8 из которых позже были оставлены в работе.

Наибольшая угроза безопасности в таком состоянии существует на 4 энергоблоке. «Она вызвана тем, что оккупанты использовали его с нарушением условий лицензии на эксплуатацию реакторных установок АЭС украинского регулятора и держали в горячем состоянии. Обесточивание главных циркуляционных насосов, охлаждающих активную зону, приводит к переходу реакторной установки в режим естественной циркуляции. Такой режим тяжел для реакторной установки, его продолжительность ограничена проектом и может привести к отказу основного оборудования энергоблока. Блок нуждается в срочном переводе в холодное состояние», — пояснили в ведомстве.

Усилиями украинских специалистов 2 декабря в 7 часов утра возобновлена связь с украинской энергосистемой, а именно возобновлена работа линии электропередачи напряжением 750 кВ.

«Очередной блекаут создает угрозу ядерной и радиационной безопасности», - добавил Энергоатом.

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