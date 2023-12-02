В Украине болельщикам снова разрешат ходить на стадионы

Минспорта и МВД поручили решить вопрос возвращения болельщиков на футбольные стадионы.

В Украине в скором времени болельщики смогут ходить на стадионы. Правительство дало задачу Минспорту, Министерству внутренних дел и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны стадионов.

Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта.

В настоящее время ведомства работают над алгоритмами, которые сделают спортивные мероприятия доступными и безопасными для зрителей.

После согласования всех деталей и внедрения решения Минспорта отдельно объявит, когда болельщики смогут вернуться на трибуны.

"Возвращение болельщиков поможет стадионам и клубам снова быть финансово способными, и ни одна телетрансляция полностью не заменяет эмоции стадиона. Но первоочередной вопрос для нас - безопасность зрителей и спортсменов", - отметил временно исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный.

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