Что празднуют 2 декабря: традиции, приметы, запреты

В субботу, 2 декабря, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня празднуют Всемирный день компьютерной грамотности. Впервые событие было проведено в Индии в 2001 году.
IT-компания по развитию ІТ-навыков решила поздравить сотрудников с 20-летием существования и провести исследования уровня цифровой грамотности, которые показали, что в мире активными пользователями компьютерной техники являются мужчины. Главная цель праздника – привлечь женщин и детей к изучению основ цифровой грамотности.
Также 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства. Был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. Первым в мире международным соглашением, осуждающим рабство, стала Декларация, созданная в 1815 году во время Венского конгресса.
Кроме того, сегодня отмечают Международный день модельной железной дороги, День беспородной собаки и День специального образования.
А еще в ОАЭ празднуют День независимости, в Новой Зеландии – Национальный день шлепанцев, а в Армении – День памяти святых апостолов Фаддея и Варфоломея – первых просветителей страны.
Верующие чтят память святого Аввакума.
Какие приметы существовали у наших предков на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: на окнах мороз нарисовал пышные узоры – весной будет много зелени;
- вороны каркают – скоро начнется метель;
- ночью звезды яркие – к приходу сильного мороза;
- гуси прячут головы под крылья — ждите морозов;
- кошка спит весь день — к холодной погоде;
- вокруг луны темный круг — будет метель;
- мороз, но петух поет — ждите потепления;
- куры рано уселись на насест — к морозу;
- много снега выпало — будет богатый сенокос.
Что нельзя делать 2 декабря:
- Нельзя лениться, особенно обвинять те дела, которые уже были начаты.
- Не стоит делиться планами на будущее даже с самыми близкими людьми.
- Запрещено распространять отрицательные мнения.
Издавна незамужние девушки устраивали в этот день тихие вечерницы, на которых не озорничали и не веселились, а только вышивали и тихо рассказывали разные истории. Семейные женщины выполняли специальные ритуалы, чтобы дети ночью не плакали и крепко спали.
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