Что празднуют 2 декабря: традиции, приметы, запреты

2 декабря отмечают Международный день борьбы за отмену рабства и Всемирный день компьютерной грамотности.

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В субботу, 2 декабря, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня празднуют Всемирный день компьютерной грамотности. Впервые событие было проведено в Индии в 2001 году.

IT-компания по развитию ІТ-навыков решила поздравить сотрудников с 20-летием существования и провести исследования уровня цифровой грамотности, которые показали, что в мире активными пользователями компьютерной техники являются мужчины. Главная цель праздника – привлечь женщин и детей к изучению основ цифровой грамотности.

Также 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства. Был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. Первым в мире международным соглашением, осуждающим рабство, стала Декларация, созданная в 1815 году во время Венского конгресса.

Кроме того, сегодня отмечают Международный день модельной железной дороги, День беспородной собаки и День специального образования.

А еще в ОАЭ празднуют День независимости, в Новой Зеландии – Национальный день шлепанцев, а в Армении – День памяти святых апостолов Фаддея и Варфоломея – первых просветителей страны.

Верующие чтят память святого Аввакума.

Какие приметы существовали у наших предков на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на окнах мороз нарисовал пышные узоры – весной будет много зелени;

вороны каркают – скоро начнется метель;

ночью звезды яркие – к приходу сильного мороза;

гуси прячут головы под крылья — ждите морозов;

кошка спит весь день — к холодной погоде;

вокруг луны темный круг — будет метель;

мороз, но петух поет — ждите потепления;

куры рано уселись на насест — к морозу;

много снега выпало — будет богатый сенокос.

Что нельзя делать 2 декабря:

Нельзя лениться, особенно обвинять те дела, которые уже были начаты.

Не стоит делиться планами на будущее даже с самыми близкими людьми.

Запрещено распространять отрицательные мнения.

Издавна незамужние девушки устраивали в этот день тихие вечерницы, на которых не озорничали и не веселились, а только вышивали и тихо рассказывали разные истории. Семейные женщины выполняли специальные ритуалы, чтобы дети ночью не плакали и крепко спали.

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