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Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

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Чиновникам, работающим с международными донорами, будут доплачивать до половины зарплаты за такое сотрудничество

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Правила определения юрисдикции регламентируются исключительно базовыми процессуальными кодексами – ХПК, ГПК и КАСУ, а не Кодексом по процедурам банкротства или Налоговым кодексом, - БП ВС

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«Наказание требует не только знания законов, но и ума, и совести», - судья определил санкцию за перевозку гражданкой 40 тысяч евро через таможню на основании поддельных документов

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  1. Общество

Что празднуют 2 декабря: традиции, приметы, запреты

09:10, 2 декабря 2023
2 декабря отмечают Международный день борьбы за отмену рабства и Всемирный день компьютерной грамотности.
Что празднуют 2 декабря: традиции, приметы, запреты
Фото: Shutterstock
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В субботу, 2 декабря, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня празднуют Всемирный день компьютерной грамотности. Впервые событие было проведено в Индии в 2001 году.

IT-компания по развитию ІТ-навыков решила поздравить сотрудников с 20-летием существования и провести исследования уровня цифровой грамотности, которые показали, что в мире активными пользователями компьютерной техники являются мужчины. Главная цель праздника – привлечь женщин и детей к изучению основ цифровой грамотности.

Также 2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства. Был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН. Первым в мире международным соглашением, осуждающим рабство, стала Декларация, созданная в 1815 году во время Венского конгресса.

Кроме того, сегодня отмечают Международный день модельной железной дороги, День беспородной собаки и День специального образования.

А еще в ОАЭ празднуют День независимости, в Новой Зеландии – Национальный день шлепанцев, а в Армении – День памяти святых апостолов Фаддея и Варфоломея – первых просветителей страны.

Верующие чтят память святого Аввакума.

Какие приметы существовали у наших предков на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: на окнах мороз нарисовал пышные узоры – весной будет много зелени;
  • вороны каркают – скоро начнется метель;
  • ночью звезды яркие – к приходу сильного мороза;
  • гуси прячут головы под крылья — ждите морозов;
  • кошка спит весь день — к холодной погоде;
  • вокруг луны темный круг — будет метель;
  • мороз, но петух поет — ждите потепления;
  • куры рано уселись на насест — к морозу;
  • много снега выпало — будет богатый сенокос.

Что нельзя делать 2 декабря:

  • Нельзя лениться, особенно обвинять те дела, которые уже были начаты.
  • Не стоит делиться планами на будущее даже с самыми близкими людьми.
  • Запрещено распространять отрицательные мнения.

Издавна незамужние девушки устраивали в этот день тихие вечерницы, на которых не озорничали и не веселились, а только вышивали и тихо рассказывали разные истории. Семейные женщины выполняли специальные ритуалы, чтобы дети ночью не плакали и крепко спали.

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