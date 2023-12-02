В Запорожье ТЦК будут ходить к призывникам домой, - горсовет

Мужчинам будут вручать повестки, чтобы они явились в ТЦК и прошли медосмотр.

В Запорожье представители Территориальных центров комплектования и социальной поддержки совместно с стражами порядка начнут обходить адреса проживания призывников. Об этом заявили в Запорожском городском совете.

Как отмечается, для разных районов города уже сформировали 21 мобильную группу, состоящую из представителей военкоматов, полиции и "Муниципального караула".

Основной задачей будет донесение до граждан, не явившихся в ТЦК, что необходимо явиться и пройти медицинское обследование, а также провести сверку данных в военкоматах.

"В утренние часы – с 7.00 до 9.00 – работают вместе с представителями ОСМД, они проделывают поквартирный обход. И также с 17.00 до 19.00 – то есть не в рабочее время", – говорится в решении.

Доступ к подъездам должны предоставить главы ОСМД и управляющие компании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.