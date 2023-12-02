Аэропорт «Борисполь» вскоре снова будет отправлять и принимать самолеты, — Андрей Ермак

Это возвращение к элементам мира возможно потому что Украина стала сильнее, заявил глава Офиса Президента.

Фото: ОП

В Украине в скором времени могут открыть Международный аэропорт "Борисполь", который закрыт с начала полномасштабной войны. Глава Офиса Президента Андрей Ермак убежден, что аэропорт снова будет отправлять и принимать самолеты, поскольку "теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта". Об этом говорится на сайте Офиса Президента.

Ермак напомнил, что в 3 часа ночи 24 февраля 2022 из аэропорта "Борисполь" вылетел последний пассажирский самолет.

"Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы способны обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям – вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими", – заявил глава ОП на встрече с представителями дипломатического корпуса.

Также заместитель руководителя ОП Андрей Сибига отметил, что этот аэропорт стал первым объектом, который закрыли из-за начала войны, но в то же время он будет первым объектом, который откроют, как только разрешит ситуация с безопасностью.

Фото: ОП

Ранее мы писали, что ведущий "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров показал, как на второй год полномасштабной войны выглядит аэропорт "Борисполь".

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