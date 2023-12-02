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Підсилити ГРД, припинити конкурси на посади суддів, запровадити нове кваліфоцінювання суддів та співбесіди для усіх кандидатів на посади суддів: список вимог послів США та ЄС

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст фактичного ультиматуму депутатам Верховної Ради від послів США та ЄС.

Кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів, відкрите звернення

Як вказують кандидати, заклики припинити конкурс у місцеві суди шляхом внесення змін до законопроекту направлені, насамперед, на дискредитацію та нівелювання результатів діяльності оновленої ВККС і, як наслідок, - підрив довіри до її оновленого складу.

Податкова повідомлятиме НАБУ про виявлені під час перевірок платників податків факти, які можуть свідчити про надання хабарів, - законопроект Кабміну

Уряд пропонує, аби Податкова служба повідомляла до НАБУ про обставини, які свідчать про надання хабарів бізнесом.

Нетривале перебування суддів у нарадчій кімнаті перед ухваленням рішення не може свідчити про порушення КПК, — Верховний Суд

Сторона захисту вважала, що тексти вироку та ухвали були складені за межами нарадчих кімнат, про що, на їх думку, свідчить незначна тривалість перебування суддів в нарадчій кімнаті.

Посольства США та ЄС пропонують провести повторне кваліфоцінювання суддів та анулювати результати конкурсів на посади суддів

Під загрозою також може опинитися добір 2017 року на посади суддів.

  1. В Україні

Аеропорт «Бориспіль» незабаром знову відправлятиме та прийматиме літаки, — Андрій Єрмак

08:21, 2 грудня 2023
Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою, заявив глава Офісу Президента.
Аеропорт «Бориспіль» незабаром знову відправлятиме та прийматиме літаки, — Андрій Єрмак
Фото: ОП
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В Україні незабаром можуть відкрити Міжнародний аеропорт "Бориспіль", який зачинений з початку повномасштабної війни. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак висловив переконання, що аеропорт знову відправлятиме й прийматиме літаки, оскільки "тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта". Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Єрмак нагадав, що о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року з аеропорту "Бориспіль" вилетів останній пасажирський літак.

"Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям – вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми", – заявив глава ОП на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу. 

Також заступник керівника ОП Андрій Сибіга зазначив, що цей аеропорт став першим об’єктом, який закрили через початок війни, але водночас він буде першим об’єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.

Фото: ОП

Раніше ми писали, що ведучий "Світ навиворіт"Дмитро Комаров показав, як на другий рік повномасштабної війни виглядає аеропорт "Бориспіль". 

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