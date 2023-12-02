Аеропорт «Бориспіль» незабаром знову відправлятиме та прийматиме літаки, — Андрій Єрмак

Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою, заявив глава Офісу Президента.

Фото: ОП

В Україні незабаром можуть відкрити Міжнародний аеропорт "Бориспіль", який зачинений з початку повномасштабної війни. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак висловив переконання, що аеропорт знову відправлятиме й прийматиме літаки, оскільки "тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта". Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

Єрмак нагадав, що о 3-й годині ночі 24 лютого 2022 року з аеропорту "Бориспіль" вилетів останній пасажирський літак.

"Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям – вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми", – заявив глава ОП на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу.

Також заступник керівника ОП Андрій Сибіга зазначив, що цей аеропорт став першим об’єктом, який закрили через початок війни, але водночас він буде першим об’єктом, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.

Фото: ОП

Раніше ми писали, що ведучий "Світ навиворіт"Дмитро Комаров показав, як на другий рік повномасштабної війни виглядає аеропорт "Бориспіль".

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