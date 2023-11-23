Без людей: Дмитро Комаров показав, як зараз виглядає аеропорт Бориспіль, фото

У аеропорту наразі скасовано всі рейси, а приміщення терміналу повністю порожнє.

Скрін з анонсу програми «Світ навиворіт»

Ведучий популярної програми про подорожі «Світ навиворіт» Дмитро Комаров показав, як на другий рік повномасштабної війни виглядає аеропорт «Бориспіль».

Він записав анонс нового циклу передач у терміналі D, який до 24 лютого 2022 року був найбільш завантаженим аеровокзалом країни.

Як бачимо, приміщення аеропорту вражають простором без людей. Руху немає ніде – ні в залі реєстрації, ні в зоні отримання багажу.

Скрін з анонсу програми «Світ навиворіт»

Аеропорт Бориспіль припинив роботу вранці 24 лютого 2022 року. Всі рейси були скасовані.

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