Експосол Грузії в Україні Катамадзе став заступником голови АРМА

Грігола Катамадзе призначено заступником голови АРМА з питань європейської інтеграції.

Фото: Український інтерес

Колишнього посла Грузії в Україні Григола Катамадзе призначили заступником голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) з питань європейської інтеграції. Про це інформує пресслужба АРМА.

Григол Катамазе був послом Грузії в Україні у 1995-2013 роках (з перервами), має українське громадянство. З 2015 року є президентом громадського об’єднання "Асоціація платників податків України".

"Рада вітати у команді Національного агентства Грігола Катамадзе, якого я призначила заступником голови АРМА з питань європейської інтеграції", – написала у Телеграм голова АРМА Олена Дума.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.