«Слуга Народу» призупинила членство нардепа Одарченка

Як повідомляється, членство депутата Андрія Одарченка призупинене на час проведення розслідування.

Фото: Фейсбук/Одарченко

Парламентська фракція «Слуга народу» призупинила членство нардепа Андрія Одарченка. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на рішення голови парламентської фракції.

Зазначається, що це «стандартна процедура», яка застосовується у подібних випадках. Остаточне рішення щодо Одарченка буде ухвалене за результатами слідства.

«Це стандартна процедура, яка застосовується нами в подібних випадках. Остаточне рішення щодо нього буде прийнято за результатами слідства. Але ще раз хочемо наголосити, що як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили Одарченку про підозру у спробі підкупити голову Державного агентства відновлення. За даними слідства, він пропонував хабар у криптовалюті.

Вищий антикорупційний суд на два місяці взяв під варту Одарченка. Він має право внести заставу 15 млн грн.

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