У Києві у дворі багатоповерхівки бейсбольною битою потрощили чотири припарковані авто

До поліції звернувся заявник, який повідомив, що невідома жінка дерев’яною битою розбила його автомобіль, який знаходився біля будинку.

У Дарницькому районі Києва у дворі багатоповерхівки бейсбольною битою пошкодили чотири припарковані автомобілі. Про це повідомили у поліції Києва.

До чергової частини Дарницького управління поліції звернувся заявник, який повідомив, що невідома жінка дерев’яною битою розбила його автомобіль, який знаходився біля будинку.

На місці події поліцейських очікували двоє власників пошкоджених автомобілів, які пояснили, що з невідомих причин жінка битою потрощила їхні іномарки та зникла у невідомому напрямку. Згодом ще два автовласники дізналися про пошкодження своїх транспортних засобів, які знаходилися поруч.

Працівники відділу кримінальної поліції опитали свідків та очевидців події, а також проаналізували відео правопорушення, яке було розміщено в одній із соцмереж та встановили особу підозрюваної.

Правоохоронці затримали 28-річна жительку Києва, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. У поліції пишуть, що затримана не змогла пояснити правоохоронцям мотиви свого вчинку.

Відділом дізнання Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство та за погодженням районної окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку.

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