Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховному Суді відновлять архів, юридичну службу і проведуть класифікацію посад, — затверджено зміни

Зміни у структурі апарату Верховного Суду, схвалені в грудні 2022 року, не кращим чином вплинули на ефективність його роботи і призвели до часткового розбалансування відповідальності та втрати кваліфікованих фахівців, - Пленум ВС вирішив виправити ситуацію

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ щодо конституційності норми про обмеження максимального розміру пенсії

Кіровоградський окружний адмінсуд звернувся до Пленуму ВС стосовно неконституційності обмеження максимального розміру пенсії.

Непроведення виборів з міркувань безпеки виборців не означає позбавлення їх виборчих прав, - Пленум ВС не став звертатися до КСУ

Непроведення виборів у певний час – тобто, їх відкладення з міркувань безпеки виборців, хоча і має ознаки певного втручання у реалізацію виборчих прав, але не означає позбавлення цих прав, - Пленум Верховного Суду відмовив у внесенні подання до КСУ щодо конституційності норми Виборчого кодексу, яка, на думку ШААС, обмежує виборчі права громадян.

Пленум Верховного Суду вирішив, що звертатися до КСУ щодо «замороженого» у 2021 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладу судді, підстав немає

Пленум Верховного Суду обговорив, чи треба звертатися до Конституційного Суду щодо зменшеного розміру прожиткового мінімуму для розрахунку посадового окладу суддів у 2102 грн.

Суди під час розгляду справ про домашнє насильство і насильство за ознакою статі зобов’яжуть вирішувати питання про направлення кривдників на відповідну програму

В зв’язку з ратифікацією Стамбульської конвенції передбачаються зміни у порядку притягнення до відповідальності за домашнє насильство і насильство за ознакою статі.

  1. В Україні

У Києві у дворі багатоповерхівки бейсбольною битою потрощили чотири припарковані авто

07:56, 24 листопада 2023
До поліції звернувся заявник, який повідомив, що невідома жінка дерев’яною битою розбила його автомобіль, який знаходився біля будинку.
У Києві у дворі багатоповерхівки бейсбольною битою потрощили чотири припарковані авто
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Дарницькому районі Києва у дворі багатоповерхівки бейсбольною битою пошкодили чотири припарковані автомобілі. Про це повідомили у поліції Києва.

До чергової частини Дарницького управління поліції звернувся заявник, який повідомив, що невідома жінка дерев’яною битою розбила його автомобіль, який знаходився біля будинку.

На місці події поліцейських очікували двоє власників пошкоджених автомобілів, які пояснили, що з невідомих причин жінка битою потрощила їхні іномарки та зникла у невідомому напрямку. Згодом ще два автовласники дізналися про пошкодження своїх транспортних засобів, які знаходилися поруч.

Працівники відділу кримінальної поліції опитали свідків та очевидців події, а також проаналізували відео правопорушення, яке було розміщено в одній із соцмереж та встановили особу підозрюваної.

Правоохоронці затримали 28-річна жительку Києва, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків. У поліції пишуть, що затримана не змогла пояснити правоохоронцям мотиви свого вчинку.

Відділом дізнання Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство та за погодженням районної окружної прокуратури жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду