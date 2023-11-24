В Киеве во дворе многоэтажки бейсбольной битой разбили четыре припаркованные авто

В полицию обратился заявитель, который сообщил, что неизвестная женщина деревянной битой разбила его автомобиль, который находился возле дома.

В Дарницком районе Киева во дворе многоэтажки бейсбольной битой повредили четыре припаркованных автомобиля. Об этом сообщили в полиции Киева.

В дежурную часть Дарницкого управления полиции обратился заявитель, который сообщил, что неизвестная женщина деревянной битой разбила его автомобиль, который находился возле дома.

На месте происшествия полицейских ожидали двое владельцев поврежденных автомобилей, которые объяснили, что по неизвестным причинам женщина битой разбила их иномарки и исчезла в неизвестном направлении. Впоследствии еще два автовладельца узнали о повреждении своих транспортных средств, которые находились рядом.

Сотрудники отдела криминальной полиции опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также проанализировали видео правонарушения, которое было размещено в одной из соцсетей и установили личность подозреваемой.

Правоохранители задержали 28-летнюю жительницу Киева, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков. В полиции пишут, что задержанная не смогла объяснить правоохранителям мотивы своего поступка.

Отделом дознания Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство и по согласованию районной окружной прокуратуры женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного проступка.

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