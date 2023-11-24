В Украину идет потепление, однако ненадолго: прогноз синоптика

24 ноября Украину накроет оттепель и сильные порывы ветра.

В пятницу, 24 ноября, в Украине ожидается потепление до +14°C, хотя большинство регионов страны накроют штормовые порывы ветра. По данным синоптика Наталки Диденко, этот ощутимый рост температуры воздуха будет способствовать оттепели.

В течение дня температура поднимется от +2 до +9 градусов, на юге ожидается до +10+14 градусов. Ночь также принесет облегчение от морозов, колеблясь от +1 до +3 градусов, а на юге до +6 градусов. Однако, в восточных и некоторых центральных областях возможны температурные показатели от -1 до -4 градусов.

Ожидаются дожди с мокрым снегом на западе и северной части Украины, в остальных регионах осадков не предвидится.

Сильный юго-западный ветер будет достигать штормовых порывов почти везде, поэтому следует быть осторожными.

В столице Киеве ожидается облачная влажная погода, но с ощутимым потеплением. Возможны дожди, местами с мокрым снегом. Ночная температура около нуля, днем воздух согреется до +5 градусов.

На конец недели и следующую неделю погода усложнится во многих областях, ожидаются мокрый снег, налипание мокрого снега и сильный ветер. Однако некоторые регионы, в частности западная часть страны, могут избежать существенных осадков.

Следующая неделя будет холодной. Со вторника, 28 ноября ожидаются заморозки ночью.

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