На Днепропетровщине открыли больницу под землей: фото

Больница под землей содержит палаты и полностью оборудованную операционную.

Источник фото: Telegram / Сергей Лысак

В Днепропетровской области открыли больницу, расположенную под землей, оборудованную комнатами интенсивной терапии с подведенным кислородом и операционными блоками, - сообщил председатель Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

"Настоящая больница под землей. Есть палаты, комната интенсивной терапии, к которой проведен кислород. А еще - полноценная операционная. В коридорах - зоны отдыха с мультимедиа. Наготове запас воды, медикаментов, продуктов. Проведен Wi-Fi, установлены альтернативные источники энергии", - поделился Лысак.

По его словам, укрытие одной из клиник области начали обустраивать еще в начале полномасштабного вторжения РФ. Часть работ была выполнена местными усилиями, а фонд ЮНИСЕФ оказал дополнительную поддержку.

"Международные партнеры помогли с ремонтом хранилища. Благодарен зарубежным друзьям за поддержку. Врачам - за инициативу. Ведь надежное хранилище - это безопасность пациентов и медиков", - подчеркнул Лысак.

Он также отметил, что центр оказания медицинской помощи под землей оборудован всем необходимым для проведения срочных операций в любых условиях.

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