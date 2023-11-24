На Дніпропетровщині відкрили лікарню під землею: фото

Лікарня під землею містить палати та повністю обладнану операційну.

Джерело фото: Telegram / Сергій Лисак

У Дніпропетровській області відкрили лікарню, розташовану під землею, обладнану кімнатами інтенсивної терапії з підведеним киснем та операційними блоками, – повідомив голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Лисак.

«Справжня лікарня під землею. Є палати, кімната інтенсивної терапії, до якої проведений кисень. А ще – повноцінна операційна. У коридорах – зони відпочинку з мультимедіа. Напоготові запас води, медикаментів, продуктів. Проведений Wi-Fi, встановлені альтернативні джерела енергії», – поділився Лисак.

За його словами, укриття однієї з клінік області почали облаштовувати ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Частину робіт було виконано місцевими зусиллями, а фонд ЮНІСЕФ надав додаткову підтримку.

«Міжнародні партнери допомогли з ремонтом сховища. Вдячний закордонним друзям за підтримку. Лікарям – за ініціативу. Адже надійне сховище – це безпека пацієнтів та медиків», – підкреслив Лисак.

Він також наголосив, що центр надання медичної допомоги під землею обладнаний усім необхідним для проведення термінових операцій у будь-яких умовах.

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