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  1. Суспільство

Instagram дозволив зберігати чужі відео на телефон: як це зробити

07:19, 24 листопада 2023
Якщо користувач не хоче, щоб його відео зберігали, функцію можна відключити.
Instagram дозволив зберігати чужі відео на телефон: як це зробити
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Instagram дозволив користувачам завантажувати Reels. Про це оголосив голова компанії Адам Моссері, передає TechCruch.

Завантажені Reels матимуть водяний знак Instagram з імʼям облікового запису – за такою ж системою працює збереження і в TikTok.

Зазначається, якщо ви завантажуєте ролик, в якому використовується ліцензійний аудіокліп, завантажене відео не буде містити звуку. Тільки Reels з оригінальними звуковими доріжками матимуть звук у завантаженому відео.

Користувачам дозволено зберігати тільки ті відеоролики, які були опубліковані після впровадження даної функції. Для збереження старих відеозаписів необхідно отримати дозвіл від їх авторів на зберігання. Функція автоматично вимкнена для користувачів молодше 18 років, але її можна активувати в налаштуваннях.

Щоб завантажити відео на телефон, натисніть значок «Поділитися», а потім виберіть «Завантажити». Після цього з'явиться рядок завантаження в нижній частині екрана, супроводжуваний написом «Скачування...». Ролик буде збережений в галереї вашого смартфона.

Облікові записи можуть заборонити користувачам скачувати свої Reels: «Налаштування» > «Конфіденційність» > «Reels», потім натиснути на перемикач «Дозволити людям завантажувати ваші Reels».

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