Instagram разрешил сохранять чужие видео на телефоне: как это сделать

Если пользователь не хочет, чтобы его видео сохраняли, можно отключить функцию.

Instagram разрешил пользователям загружать Reels. Об этом объявил глава компании Адам Моссери, передает TechCruch.

Загруженные Reels будут иметь водяной знак Instagram с именем аккаунта – по такой же системе работает сохранность и в TikTok.

Отмечается, если вы загружаете ролик, в котором используется лицензионный аудиоклип, загруженное видео не будет содержать звук. Только Reels с оригинальными звуковыми дорожками будут иметь звук в загруженном видео.

Пользователям разрешено хранить только видеоролики, которые были опубликованы после внедрения данной функции. Для сохранения старых видеозаписей необходимо получить разрешение от их авторов на хранение. Функция автоматически отключена для пользователей моложе 18 лет, но ее можно активировать в настройках.

Для загрузки видеоклипов на телефон нажмите значок «Поделиться» и выберите «Загрузить». После этого появится строка загрузки в нижней части экрана, сопровождаемая надписью «Загрузить...». Ролик будет сохранен в галерее вашего смартфона.

Учетные записи могут запретить пользователям скачивать свои Reels: «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Reels», затем нажать на переключатель «Разрешить людям загружать ваши Reels».

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