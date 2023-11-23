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Сивкович,Чубайс, Кудрин: Зеленский утвердил санкции против 147 россиян и граждан других государств

17:35, 23 ноября 2023
Президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении 147 граждан россии и других государств, связанных с рф.
Сивкович,Чубайс, Кудрин: Зеленский утвердил санкции против 147 россиян и граждан других государств
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 147 граждан россии и других государств, связанных с рф. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

В первом списке 60 физических лиц – граждан рф, Украины, Кипра, Беларуси, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании. В списке упомянуто:

  • бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, скрывающегося в рф,
  • обвиняемого в крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН17 Леонида Харченко,
  • т.н. уполномоченную по правам человека оккупационной администрации Донецкой области Дарью Морозову,
  • топ-менеджеров компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова, Назима Эфендиева, Вахтанга Кочарова и Валерия Казикаева,
  • жену эксголовы USM Ивана Стрешинского Наталью Давыдову.

Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокировка их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.

Во второй список попали 87 физических лиц - граждан рф. Среди которых:

  • экскеровник администрации президента рф Анатолий Чубайс,
  • командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космических сил рф Андрей Демин,
  • глава Счетной палаты и эксминистр финансов рф Алексей Кудрин,
  • отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого,
  • главный санитарный врач Москвы Елена Андреева,
  • гендиректор нижнегородской фирмы ООО "РемЭксСтрой" Александр Дорофеев,
  • генеральный директор ООО "Галактика" Александр Герман.

Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 – на пять лет, против трех – на три года. 

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