Сивкович,Чубайс, Кудрин: Зеленский утвердил санкции против 147 россиян и граждан других государств

Президент ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении 147 граждан россии и других государств, связанных с рф.

Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 147 граждан россии и других государств, связанных с рф. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

В первом списке 60 физических лиц – граждан рф, Украины, Кипра, Беларуси, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании. В списке упомянуто:

бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, скрывающегося в рф,

обвиняемого в крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН17 Леонида Харченко,

т.н. уполномоченную по правам человека оккупационной администрации Донецкой области Дарью Морозову,

топ-менеджеров компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова, Назима Эфендиева, Вахтанга Кочарова и Валерия Казикаева,

жену эксголовы USM Ивана Стрешинского Наталью Давыдову.

Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокировка их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.

Во второй список попали 87 физических лиц - граждан рф. Среди которых:

экскеровник администрации президента рф Анатолий Чубайс,

командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космических сил рф Андрей Демин,

глава Счетной палаты и эксминистр финансов рф Алексей Кудрин,

отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого,

главный санитарный врач Москвы Елена Андреева,

гендиректор нижнегородской фирмы ООО "РемЭксСтрой" Александр Дорофеев,

генеральный директор ООО "Галактика" Александр Герман.

Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 – на пять лет, против трех – на три года.

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