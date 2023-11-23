Сивкович,Чубайс, Кудрин: Зеленский утвердил санкции против 147 россиян и граждан других государств

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 147 граждан россии и других государств, связанных с рф. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
В первом списке 60 физических лиц – граждан рф, Украины, Кипра, Беларуси, Германии, Узбекистана, Австрии, Великобритании. В списке упомянуто:
- бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, скрывающегося в рф,
- обвиняемого в крушении авиалайнера "Малазийских авиалиний" рейса МН17 Леонида Харченко,
- т.н. уполномоченную по правам человека оккупационной администрации Донецкой области Дарью Морозову,
- топ-менеджеров компаний группы USM российского олигарха Алишера Усманова, Назима Эфендиева, Вахтанга Кочарова и Валерия Казикаева,
- жену эксголовы USM Ивана Стрешинского Наталью Давыдову.
Санкции против них вводятся на 10 лет. Также предусмотрена блокировка их активов, аннулирование лицензий, ограничение на транзит и торговые операции на территории Украины, запрет на приватизацию и публичные закупки.
Во второй список попали 87 физических лиц - граждан рф. Среди которых:
- экскеровник администрации президента рф Анатолий Чубайс,
- командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главкома Воздушно-космических сил рф Андрей Демин,
- глава Счетной палаты и эксминистр финансов рф Алексей Кудрин,
- отец, жена и сын украинского коллаборанта Евгения Балицкого,
- главный санитарный врач Москвы Елена Андреева,
- гендиректор нижнегородской фирмы ООО "РемЭксСтрой" Александр Дорофеев,
- генеральный директор ООО "Галактика" Александр Герман.
Санкции против 34 из них вводятся на 10 лет, 50 – на пять лет, против трех – на три года.
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