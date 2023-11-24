В Киеве установили новый вид лежачего полицейского: фото

В Днепровском районе столицы установили лежачего полицейского, известного как "берлинская подушка".

Источник фото: Центр организации дорожного движения

В Днепровском районе города Киева впервые установили специальную "берлинскую подушку", направленную на уменьшение скорости движения автотранспорта на улице Бажова. Это новый вид "лежачего полицейского", который испытывается для контроля скорости движения транспорта в городе, - сообщает Центр организации дорожного движения.

"23 ноября, КП "ЦОДР" на улице Бажова установил устройство успокоения движения - "берлинскую подушку"", - говорится в сообщении.

Цель введения такой специальной неровности заключается в уменьшении скорости легковых автомобилей, однако специализированная техника и автобусы с более широкой колесной базой могут проезжать эту неровность без значительных препятствий. Мотоциклисты и участники движения на двухколесном транспорте также смогут объехать это препятствие.

Окончательное решение о возможном развертывании "берлинских подушек" на других улицах будет принято после завершения экспериментального периода и получения соответствующих выводов относительно их эффективности.

Если эксперимент будет успешным, подобные устройства успокоения движения могут появиться на других улицах Киева, направляя на управление скоростью движения транспорта в городе.

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