Возрастные доплаты для пенсионеров: кто и сколько может получить

Украинцы, достигшие определенного возраста, могут ежемесячно получать от 300 до 570 гривен.

Фото: 24tv

В Украине пенсионеры кроме основного материального обеспечения получать и дополнительные выплаты. Речь идет именно о возрастных доплатах. Об этом сообщает профильное издание «На пенсии».

Так, украинцы, достигшие определенного возраста, могут ежемесячно получать от 300 до 570 гривен.

Согласно действующему пенсионному законодательству, а именно постановлению №168 Кабинета министров Украины от 24 февраля 2023 года, возрастные надбавки к пенсии назначаются лицам, достигшим 70 лет. В дальнейшем каждые пять лет эта надбавка увеличивается.

Установлены следующие суммы возрастных доплат к пенсии:

лицам, которым исполнилось 70 лет – до 300 грн.;

лицам в возрасте 75 лет – до 456 грн;

лицам старше 80 лет – до 570 грн.

Правильно это называется — ежемесячная компенсационная выплата, устанавливаемая по достижении лицом соответствующего возраста.

Раньше мы писали, может ли выплачиваться пенсия по доверенности.

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