Возрастные доплаты для пенсионеров: кто и сколько может получить

В Украине пенсионеры кроме основного материального обеспечения получать и дополнительные выплаты. Речь идет именно о возрастных доплатах. Об этом сообщает профильное издание «На пенсии».
Так, украинцы, достигшие определенного возраста, могут ежемесячно получать от 300 до 570 гривен.
Согласно действующему пенсионному законодательству, а именно постановлению №168 Кабинета министров Украины от 24 февраля 2023 года, возрастные надбавки к пенсии назначаются лицам, достигшим 70 лет. В дальнейшем каждые пять лет эта надбавка увеличивается.
Установлены следующие суммы возрастных доплат к пенсии:
- лицам, которым исполнилось 70 лет – до 300 грн.;
- лицам в возрасте 75 лет – до 456 грн;
- лицам старше 80 лет – до 570 грн.
Правильно это называется — ежемесячная компенсационная выплата, устанавливаемая по достижении лицом соответствующего возраста.
Раньше мы писали, может ли выплачиваться пенсия по доверенности.
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